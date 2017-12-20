2017. december 20.,
szerda, Teofil napja

Összefogás

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2017. december 20., szerda 18:30, frissítve: szerda 20:21

Megegyezett az MSZP és a DK. A két párt külön listán indul, a 106 egyéni körzetben pedig csak az egyikük fog jelöltet állítani. De mit szól az összefogáshoz a többi ellenzéki párt? Szigetvári Viktor, az Együtt választmányának elnöke volt a vendégünk.

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