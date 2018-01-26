2018. január 27.,
szombat, Angelika napja

Oligarchahitelek

Hír TV

2018. január 26., péntek 19:00, frissítve: péntek 19:20

Veszélyesen eladósodtak a Fidesz-közeli oligarchák – tárta fel az Átlátszó.hu. Az oligarchahitelek bankválságot is okozhatnak Magyarországon? Vendégünk volt Bodnár Zoltán, az MNB volt alelnöke.

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