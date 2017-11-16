2017. november 16.,
csütörtök, Ödön napja

Norvég Alap

Hír TV

2017. november 16., csütörtök 18:40, frissítve: csütörtök 18:52

Sikeresnek nevezte a magyar kormány képviselője a Norvég Alap támogatásával megvalósuló hazai projekteket. Olav Berstad norvég nagykövettel a magyar és a norvég kormány közötti vitáról beszélgettünk.

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