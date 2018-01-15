2018. január 16.,
kedd, Gusztáv napja

Nemzetpolitikai érdek?

Hír TV

2018. január 15., hétfő 19:00, frissítve: hétfő 21:57

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes lobbizott a nemzetbiztonsági átvilágításon megbukó tiszteletbeli jordán konzul testvéreinek honosítása mellett. Az ügyről Demeter Márta LMP-s képviselőt kérdeztük.