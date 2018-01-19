2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Ne menj suliba!

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2018. január 19., péntek 19:00, frissítve: péntek 21:26

Utcára vonultak a középiskolás diákok, akik a Kossuth téren tüntettek az oktatási rendszer modernizálása és tananyagcsökkentése mellett. A demonstráció helyszínéről kapcsoltuk tudósítónkat.

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