2018. január 9.,
kedd, Marcell napja

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„Ne menj suliba!”

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2018. január 8., hétfő 20:15

Több ezer diák tüntet iskola helyett január 19-én. Fehér Alexandrát, a tiltakozás egyik szervezőjét kapcsoltuk.

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