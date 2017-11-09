Mozgósítás

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2017. november 9., csütörtök 19:15, frissítve: csütörtök 19:54

Nemzeti dimenziója lesz a jövő évi választásnak Orbán Viktor szerint. A Magyar Diaszpóra Tanács mai ülésén elhangzottakról Szávay István jobbikos országgyűlési képviselőt kérdeztük.

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