BEFOLYÁSOS MAGYAROK, KÖZTÜK A SVÁJCI MAGYAR NAGYKÖVET IS ÉRINTETT A LEGÚJABB OFFSHORE-BOTRÁNYBAN. A PANAMA-IRATOKBAN FELTÛNIK SOROS GYÖRGY ÉS ANDY VAJNA NÉHÁNY OFFSHORE ÉRDEKELTSÉGE IS. SZIJJÁRTÓ PÉTER VÉDELMÉBE VETTE A BOTRÁNYBAN ÉRINTETT SVÁJCI NAGYKÖVETET. MINDENKI KÁOSZRA SZÁMÍTOTT, DE ELMARADT A NAGY ÖSSZEOMLÁS A FÕVÁROSI TÖMEGKÖZLEKEDÉSBEN MA REGGEL. A 3-AS METRÓVONAL FELÚJÍTÁSA MIATT MÁTÓL PÓTLÓBUSZOK SZÁLLÍTJÁK AZ UTASOKAT A VONAL ÉSZAKI SZAKASZÁN. BKV: NEGYVENÖT MÁSODPERCENKÉNT INDULNAK A METRÓPÓTLÓ JÁRATOK. NOVEMBER VÉGÉVEL MEGSZÜNTETI MUNKAVISZONYÁT FÖLDI LÁSZLÓNAK TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER. FÖLDI A MIGRÁCIÓRÓL NYILATKOZOTT A KORMÁNYPÁRTI MAGYAR IDÕKNEK, EZT TARLÓS KORÁBBAN MEGTILTOTTA NEKI FÖLDI EGY BOTRÁNYOS NYILATKOZATA UTÁN. CÖF: NEM KÖLTÖTTÜNK AZ MVM PÉNZÉBÕL A GYURCSÁNY-VONA-PLAKÁTRA. DK: A HATÁRON TÚLI MAGYAROKNAK SZAVAZATI JOGUK VAN, DE HONVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGÜK NINCS. KÉRELMET NYÚJT BE AZ AB-HEZ A JOBBIK, HOGY GYORSÍTOTT ELJÁRÁSBAN DÖNTSENEK A PLAKÁTTÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS BEADVÁNYUKRÓL. AZ LMP KEZDEMÉNYEZÉSÉRE A DEVIZAHITELESEK TÁMOGATÁSÁRÓL VITÁZOTT MA AZ ORSZÁGGYÛLÉS. SZÉL BERNADETT A PARLAMENTBEN: SZAÚD-ARÁBIÁBAN VESZIK ANNYIRA SEMMIBE A NÕKET, MINT AHOGY AZT A MAGYAR KORMÁNY TESZI. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: NINCS MAGYAR ÁLDOZATA A TEXASI LÖVÖLDÖZÉSNEK. CSALÁDI OKOK ÁLLHATNAK A TEXASI MÉSZÁRLÁS MÖGÖTT, AZ ÁMOKFUTÓ VOLT APÓSA ÉS ANYÓSA IS ABBA A TEMPLOMBA JÁRT, AHOL A GYILKOSSÁGOK TÖRTÉNTEK. KORÁBBAN AZONOSÍTOTTÁK A FÉRFIT, AKIRÕL KIDERÜLT, HOGY KATONA VOLT. A MERÉNYLETBEN 26 EMBER ÉLETÉT VESZTETTE, KÖZEL UGYANENNYI MEGSEBESÜLT. CBS: ÖNKEZÉVEL VETETT VÉGET AZ ÉLETÉNEK A TEXASI ÁMOKFUTÓ. TRUMP SZERINT NEM AZ AMERIKAI FEGYVERTÖRVÉNYEK, HANEM A MENTÁLIS PROBLÉMÁK FELELÕSEK A TÁMADÁSÉRT. 11 NAPOS ÁZSIAI KÖRÚTRA INDULT TRUMP VASÁRNAP, MELYNEK ELSÕ ÁLLOMÁSA JAPÁN, KÉSÕBB ELLÁTOGAT DÉL-KOREÁBA, KÍNÁBA ÉS VIETNAMBA IS. TRUMP: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÖSSZEFOG JAPÁNNAL AZ ÉSZAK-KOREAI FENYEGETÉSSEL SZEMBEN. KÉT, PUTYINHOZ KÖTHETÕ OROSZ ÁLLAMI INTÉZET PÉNZELTE A TWITTERT ÉS A FACEBOOKOT TRUMP VEJÉNEK ÜZLETTÁRSÁN KERESZTÜL. NBC: AZ AMERIKAI KERESKEDELMI MINISZTERNEK PUTYIN CSALÁDTAGJAIVAL VANNAK KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGEI. FELTÉTELESEN SZABADLÁBRA HELYEZTÉK BELGIUMBAN A VOLT KATALÁN ELNÖKÖT, ÉS FELOSZLATOTT KABINETJÉNEK 4 TAGJÁT. A SPANYOL KORMÁNY TISZTELETBEN TARTJA A BELGA IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS DÖNTÉSÉT - KÖZÖLTE A SPANYOL MINISZTERELNÖK-HELYETTES. LEGALÁBB KÉTTUCATNYI EMBER MEGHALT SZENEGÁLBAN EGY KÖZLEKEDÉSI BALESETBEN. HELIKOPTERBALESETBEN TÖBBEDMAGÁVAL MEGHALT A SZAÚDI URALKODÓCSALÁD EGYIK TAGJA. A SZAÚDI KOALÍCIÓ LEZÁRTA AZ ÖSSZES JEMENI REPÜLÕTERET ÉS KIKÖTÕT A SZOMBATI RAKÉTATÁMADÁS MIATT. A LIBANONI ELNÖK SZERINT MINDENÁRON MEG KELL ÕRIZNI AZ ORSZÁG STABILITÁSÁT A KORMÁNYFÕ LEMONDÁSA UTÁN IS. ÕRIZETBE VETTEK KÉT EMBERT A SZOMBATI, FERENCVÁROS-DEBRECEN LABDARÚGÓ-MÉRKÕZÉS SZÜNETÉBEN TÖRTÉNT SZURKOLÓI VEREKEDÉS MIATT. FOLYTATÓDIK A MAGYAR NEMZETI BANK ELLENI PER A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKEN A QUAESTOR-ÜGYBEN. SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT EGY GYALOGOS, AKIT ELÜTÖTT EGY AUTÓ A 1108-AS ÚTON, POMÁZON. ORFK: 83 HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN A RENDÕRÖK. ÉLETÉNEK 87. ÉVÉBEN VASÁRNAP ELHUNYT BALLA DEMETER KOSSUTH- ÉS BALÁZS BÉLA-DÍJAS FOTOGRÁFUS, A NEMZET MÛVÉSZE. ELFOGTÁK A RÁCKERESZTÚRON BALESETET OKOZÓ EMBERCSEMPÉSZT, AZ OROSZ FÉRFI ELLEN ELJÁRÁS INDUL. ÉLETVESZÉLYES ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKKEL VITTEK KÓRHÁZBA EGY EMBERT EGY KIGYULLADT CSEPELI LAKÁSBÓL.