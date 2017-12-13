2017. december 13.,
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2017. december 13., szerda 20:00, frissítve: szerda 20:14

Diplomáciai rekordévnek tartja Szijjártó Péter a 2017-es esztendőt. Balázs Péter volt külügyminiszterrel beszélgettünk.

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