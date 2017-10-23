Megemlékezés

2017. október 24.,
kedd, Salamon napja

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2017. október 23., hétfő 19:10, frissítve: hétfő 23:12

Kapcsoltuk a Debrecenben emlékező LMP miniszterelnök-jelöltjét, Szél Bernadettet.

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