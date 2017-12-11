2017. december 11.,
hétfő, Árpád napja

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Megbukott az összefogás

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2017. december 11., hétfő 19:44, frissítve: hétfő 19:49

Solymáron megbukott az összefogás. A Fidesz jelöltje nyerte ugyanis az időközi önkormányzati választást. A Republikon Intézet legfrissebb felmérése szerint a nagyobbik kormánypárt 57 százalékon áll. A számokat Mikecz Dániel politológussal elemeztük.

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