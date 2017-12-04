2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

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2017. december 4., hétfő 20:18, frissítve: hétfő 20:24

Elkeltek a befutó helyek. Hétvégi kongresszusán a parlamenti pártok közül elsőként hozta nyilvánosságra a jövő évi országgyűlési választásra készített országos listáját az LMP. Hadházy Ákost, a párt társelnökét Szekszárdról kapcsoltuk.

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Hadházy ÁkosLMPNewsroom

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