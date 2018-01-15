2018. január 16.,
kedd, Gusztáv napja

Lista van, miniszterelnök-jelölt nincs

Hír TV

2018. január 15., hétfő 19:15, frissítve: hétfő 22:02

Nem állít miniszterelnök-jelöltet a Momentum – erről döntött a párt hétvégi küldöttgyűlése. Döntöttek arról is, hogy kik kerüljenek országos listájára. A lista első öt helyén az elnökség öt tagja szerepel. Fekete-Győr András, a párt elnöke volt a vendégünk.