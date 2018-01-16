Lefoglalás

2018. január 17.,
szerda, Antal, Antónia napja

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2018. január 16., kedd 19:15, frissítve: kedd 19:28

A Zoom.hu szerint Fidesz-közeli cégek megvették az ország összes plakáthelyét decemberig. Budai Bernadettet, az MSZP szóvivőjét kapcsoltuk.

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