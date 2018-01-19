Közös nevező

2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

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2018. január 19., péntek 19:00, frissítve: péntek 20:29

Folyamatosan jelentik be az ellenzéki pártok, hogy nem állítanak jelöltet Mellár Tamással szemben az országgyűlési voksoláson a baranyai választókerületben. Megvalósulhat-e a teljes ellenzéki összefogás? Mellár Tamás közgazdászt kérdeztük.

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