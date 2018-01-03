2018. január 4.,
csütörtök, Titusz, Leona napja

Koordinált indulás

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2018. január 3., szerda 20:39, frissítve: szerda 20:52

Sem pártot, sem miniszterelnök-jelöltet nem támogatnak, az ellenzéki pártok koordinált indulását látnák kívánatosnak. A Válasszunk 2018, 11 egykori kormányzati szereplőből alakult meg ma hivatalosan is. Raskó György, az egyik tag volt a vendégünk.

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