Kitüntetés

2017. november 30.,
csütörtök, András, Andor napja

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2017. november 30., csütörtök 19:29, frissítve: csütörtök 20:57

Pár éve még rendőröket küldtek az Ökotárs Alapítványra, nemrégiben azonban a Miniszterelnökség díjazta Móra Veronikát, a szervezet vezetőjét. A hír hallatán sokan bírálták, amiért elfogadta a díjat. Többek között erről kérdeztük az Ökotárs Alapítvány igazgatóját.

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Móra VeronikaNewsroom

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