2017. november 24.,
péntek, Emma napja

Kiszolgáltatva

Hír TV

2017. november 24., péntek 19:59, frissítve: péntek 20:10

Egyre kiszolgáltatottabbak a dolgozók Magyarországon, és erről nagyrészt a kormány tehet – állítja a Magyar Szakszervezeti Szövetség. A problémákat egy fehér könyvben foglalták össze. Kordás László elnököt kapcsoltuk.

 

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