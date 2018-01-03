2018. január 4.,
csütörtök, Titusz, Leona napja

Két jó barát

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2018. január 3., szerda 18:00, frissítve: szerda 23:10

Budapestre vezetett a frissen kinevezett lengyel miniszterelnök első útja. Milyenek most a magyar–lengyel kapcsolatok? Gordon Istvánt, a Varsói Magyar Kulturális Intézet volt igazgatóját kérdeztük.

 

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NewsroomGordon Iván

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