2017. november 16.,
csütörtök, Ödön napja

Canossa-járás?

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2017. november 16., csütörtök 18:45, frissítve: csütörtök 19:43

Vona Gábor meghívása miatt hatalmas indulat zúdult a Spinoza Színházra. A Jobbikkal való párbeszéd már nem először okoz felháborodást a zsidó közösségen belül. A Jobbik elnökét kapcsoltuk a helyszínről a csütörtök esti beszélgetés előtt.

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