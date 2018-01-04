Kampányüzemmód

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2018. január 4., csütörtök 18:45, frissítve: csütörtök 18:45

A Fidesz a szimpatizánsaitól kér pénzt a választási kampányára, míg a szocialisták német tanácsadóval és több populizmussal vágnak neki a voksolás előtti időszaknak. Kapcsoltuk Budai Bernadettet, az MSZP szóvivőjét.

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