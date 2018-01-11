2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

Kampányrajt

Hír TV

2018. január 11., csütörtök 19:16, frissítve: csütörtök 19:37

Évadnyitó kampánygyűlést tartott az MSZP a fővárosban. Kunhalmi Ágnes szerint ha nem lesz a baloldalnak közös miniszterelnök-jelöltje és közös listája, felmorzsolódhat, Orbán Viktor pedig ismét kétharmadot szerez. Vendégünk volt az MSZP budapesti elnöke.

Hír TVvissza a címlapra
Kunhalmi ÁgnesNewsroom

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV