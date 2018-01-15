2018. január 16.,
kedd, Gusztáv napja

Kampány a templomban

Hír TV

2018. január 15., hétfő 19:05, frissítve: hétfő 22:01

Hibázott-e a fideszes polgármesterjelölt mellett korteskedő hódmezővásárhelyi plébános? A hívőket is megosztó esetről Gégény István hitoktatóval, a Szemlélek blog szerkesztőjével beszélgettünk.