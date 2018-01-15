Kampány a templomban

REGGELI JÁRAT KEDDEN IS MÁR 5.50-TÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, TESZÁRI NÓRA. FÕBB TÉMÁINK:
8.30 - PERON - ÖNÁLLÓ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUMOT AKAR A JOBBIK. VENDÉG: RIG LAJOS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK.
NEM TARTJA KAMPÁNYOLÁSNAK A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI PLÉBÁNOS IRÁNYMUTATÁSÁT A FIDESZ ALELNÖKE.
GÉGÉNYI ISTVÁN: LE KELLENE MONDANIA NÉMETH LÁSZLÓ HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI PLÉBÁNOSNAK, AMIÉRT A TEMPLOMBAN A KORMÁNY MELLETT KAMPÁNYOLT NEWSROOM.
FÜGGETLEN JELÖLTKÉNT INDUL HERNÁDI GYULA, KORÁBBI MSZP-S ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON.
BUDAI LIBERÁLIS KLUB: MEGSZÛNT A HÁROM PÓLUSÚ POLITIKA MAGYARORSZÁGON, ÚJRA KÉT OLDAL VAN, AZ EGYIKEN A FIDESZ, A MÁSIKON A JOBBIK.
LMP: A KORMÁNY HOZZA NYILVÁNOSSÁGRA AZ ELIOS-ÜGYBEN KÉSZÜLT OLAF-JELENTÉST!
A JOBBIK AZONNALI VIZSGÁLATOT KÖVETEL A MINISZTERELNÖK VEJÉNEK EGYKORI CÉGÉT ÉRINTÕ OLAF-JELENTÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.
OPTIMA BEFEKTETÉSI ZRT.: AZ MNB-ALAPÍTVÁNYOK TÖBB MINT KÉTMILLIÁRD FORINTTAL GYARAPÍTOTTÁK VAGYONUKAT.
AZ MSZP SZERINT VALÓDI REZSICSÖKKENTÉSRE VAN SZÜKSÉG, MERT A FIDESZ MÁSFÉL MILLIÓ EMBER REZSIJÉT EMELTE FEL.
A SZOCIALISTÁK EGY ALAPCSOMAGOT JAVASOLNAK BEVEZETNI MINDEN MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRNAK A VÍZ-, A GÁZ- ÉS AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÁSRA.
FIDESZ: A SZOCIALISTÁK EMELTÉK A REZSIT, A FIDESZ CSÖKKENTETTE.
FIDESZ: SZÉL BERNADETT NEM VEHET RÉSZT A "SOROS-TERVVEL" FOGLALKOZÓ NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN.
NÉMETH SZILÁRD AZZAL INDOKOLTA A DÖNTÉST, HOGY AZ LMP-S POLITIKUSOK ÖSSZEVISSZA HAZUDOZTAK A NEMZETI KONZULTÁCIÓ ALATT.
A CSAPATMUNKÁBAN HISZ, EZÉRT NEM ÁLLÍT MINISZTERELNÖK-JELÖLTET A MOMENTUM.
ÚJ MUNKACSOPORTOT ÁLLÍTOTT FEL A FÕVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT AZÉRT, HOGY KEVESEBB HAJLÉKTALAN EMBER LEGYEN A FORGALMAS, FÕVÁROSI ALULJÁRÓKBAN.
KÉSZÜLNEK A CSUKLÓS BUSZOK AZ IKARUS EGYEDI KFT.-NÉL, HOGY A NYÁR VÉGÉRE LESZÁLLÍTSÁK A VOLÁNBUSZ ZRT. ÁLTAL MEGRENDELT 180 DB JÁRMÛVET.
NAV: AZ IDÉN MÁJUS 22-IG LEHET RENDELKEZNI A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1 + 1 SZÁZALÉKÁRÓL.
MAGYARORSZÁG MÁR ELÕRE TÁMADJA A MAGYAR JOGÁLLAMISÁG HELYZETÉRÕL KÉSZÜLÕ EURÓPAI PARLAMENTI JELENTÉST - POLITICO.
ROBBANÁS TÖRTÉNT ANTWERPENBEN, EGY ÉPÜLET ÖSSZEDÕLT, LEGKEVESEBB 14-EN MEGSÉRÜLTEK.
A BELGA RENDÕRSÉG KIZÁRTA A TERRORIZMUS GYANÚJÁT, GÁZSZIVÁRGÁS MIATT TÖRTÉNHETETT A DETONÁCIÓ.
BEJELENTETTE LEMONDÁSÁT MIHAI TUDOSE ROMÁN MINISZTERELNÖK.
A LEMONDÁS OKA, HOGY A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA MEGVONTA TÕLE POLITIKAI TÁMOGATÁSÁT.
SZIJJÁRTÓ: MAGYARORSZÁG MINDIG IS KÖLCSÖNÖS TISZTELETEN ALAPULÓ KAPCSOLATRA TÖREKEDETT ROMÁNIÁVAL AZ OTT ÉLÕ MAGYAR KÖZÖSSÉG ÉRDEKÉBEN.
SZIJJÁRTÓ PÉTER WASHINGTONBAN: A MAGYAR-AMERIKAI POLITIKAI KAPCSOLATOK ÚJ SZAKASZA KEZDÕDHET.
EURÓPAI BIZOTTSÁG: UNIÓS SZINTÛ FELLÉPÉSRE VAN SZÜKSÉG AZ ÁLHÍREK TERJEDÉSE ELLEN.
ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG CSAK AZÉRT NEM VÉTÓZTA MEG AZ OROSZELLENES SZANKCIÓKAT, HOGY EGYBEN MARADJON AZ EU.
KÉT ÁLARCOS, KÉSSEL FELFEGYVERZETT FÉRFI ISKOLÁSOKRA TÁMADT HÉTFÕN AZ OROSZORSZÁGI PERMBEN, LEGKEVESEBB TIZENÖTEN MEGSEBESÜLTEK.
SZERGEJ LAVROV OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: MOSZKVA A KRÍMI REFERENDUM UTÁNI UKRÁN TERÜLETI INTEGRITÁST KÉSZ TISZTELETBEN TARTANI.
SZERGEJ LAVROV: A TÖRÖK ÁRAMLAT FÖLDGÁZVEZETÉK MÁSODIK ÁGA CSAK SZILÁRD UNIÓS GARANCIÁK ESETÉN ÉPÜL MEG.
AMERIKAI JELENTÉSEK SZERINT WASHINGTON EGY 30 EZER FÕS SZÍRIAI HATÁRVÉDELMI ALAKULATOT AKAR LÉTREHOZNI SZÍRIAI KATONÁKBÓL ÉS KURD ELLENÁLLÓKBÓL.
MÁSFÉL KILOMÉTER HOSSZÚ TERRORISTA-ALAGUTAT TALÁLT ÉS SEMMISÍTETT MEG AZ IZRAELI HADSEREG A GÁZAI ÖVEZETBEN.
AZ IZRAELI KATONÁT MEGPOFOZÓ PALESZTIN LÁNY SZABADON BOCSÁTÁSÁT KÖVETELI AZ AMNESTY INTERNATIONAL.
POKOLGÉP ROBBANT LIBANON DÉLI RÉSZÉN, EGY HAMÁSZ-TISZTVISELÕ MEGSEBESÜLT, A ROBBANÓSZERKEZETET A PALESZTIN VEZETÕ AUTÓJÁBAN REJTETTÉK EL.
JAPÁN TERVET DOLGOZ KI ÁLLAMPOLGÁRAI KIMENEKÍTÉSÉRE DÉL-KOREÁBÓL, FELKÉSZÜLVE EGY ESETLEGES KONFLIKTUSHELYZETRE.
ÚJABB SZIGET EVAKUÁLÁSÁT KEZDTÉK MEG PÁPUA ÚJ-GUINEÁBAN VULKÁNKITÖRÉS VESZÉLYE MIATT.
LEGKEVESEBB KÉT EMBER MEGHALT ÉS 65-EN MEGSÉRÜLTEK PERU DÉLI RÉSZÉN EGY 7,3-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS KÖVETKEZTÉBEN.
AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN BÁBOLNA TÉRSÉGÉBEN FOGTÁK EL A RENDÕRÖK A SZERB EMBERCSEMPÉSZT ÉS A HAT ILLEGÁLIS MIGRÁNST.
JOGELLENESEN PRÓBÁLT BEJUTNI MAGYARORSZÁGRA 22 ILLEGÁLIS AFGÁN MIGRÁNS.
9 MEGYÉRE ADTA KI AZ ELSÕFOKÚ FIGYELMEZTETÉST ÓNOS ESÕ MIATT AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT.
A NAP FOLYAMÁN, A TELJES DÉL-ALFÖLDÖN ÉS A DÉL-DUNÁNTÚLON, VALAMINT ZALA, HEVES ÉS BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN VÁRHATÓ ÓNOS ESÕ.
ÁROKBA HAJTOTT EGY AUTÓ A 48-AS FÕÚTON VÁMOSPÉRCS ÉS NYÍRÁBRÁNY KÖZÖTT, A SOFÕR ÉLETÉT MÁR NEM TUDTÁK MEGMENTENI.
KERÉKPÁROST SODORT EL EGY KAMION A 47-ES FÕÚTON ALGYÕ KÖZELÉBEN, A BICIKLIS A HELYSZÍNEN BELEHALT A SÉRÜLÉSEIBE.