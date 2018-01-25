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2018. január 25., csütörtök 19:32, frissítve: csütörtök 19:33

Három jelölt indulhat a hódmezővásárhelyi polgármester-választáson. A településen panaszt emeltek a választási bizottságnál a Fidesz miatt. Márki-Zay Péter polgármesterjelöltet kapcsoltuk Vásárhelyről.

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