2018. január 5.,
péntek, Simon napja

10°

Jelöltség

Hír TV

2018. január 4., csütörtök 19:35, frissítve: csütörtök 19:52

Február végén tartják Hódmezővásárhelyen az időközi polgármester-választást. A Fidesz–KDNP a korábbi alpolgármestert, Hegedűs Zoltánt támogatja. Az ellenzéknek annak ellenére nincs még jelöltje, hogy napokon belül kezdődik a választási kampány. Kapcsoltuk Márki-Zay Péter közgazdászt, akit sajtóhírek szerint több párt is támogatna.

Hír TVvissza a címlapra
HódmezővásárhelyNewsroomMárki-Zay Péter

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV