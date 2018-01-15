2018. január 16.,
kedd, Gusztáv napja

Iskolapélda

Hír TV

2018. január 15., hétfő 19:10, frissítve: hétfő 21:53

Csömörrel ért egyet a bíróság: alaptörvény-ellenesnek tartja az iskolák államosítását. Vendégünk Fábri István, Csömör polgármestere.