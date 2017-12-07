2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Intifáda

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2017. december 7., csütörtök 20:10, frissítve: csütörtök 20:12

Palesztin felkelést hirdetett a Hamasz, amiért az Egyesült Államok immár Jeruzsálemet tekinti Izrael fővárosának. Donald Trump bejelentéséről Heisler Andrással, a Mazsihisz elnökével beszélgettünk.

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