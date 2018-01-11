2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

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2018. január 11., csütörtök 19:05, frissítve: csütörtök 19:15

Április 8-ára tűzte ki az országgyűlési választást Áder János köztársasági elnök. Gréczy Zsoltot, a Demokratikus Koalíció szóvivőjét kapcsoltuk. A határon túli magyarok szavazati jogáról is beszélgettünk vele.

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