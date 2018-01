5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA 6:30 - ADÓMILLIÁRDOK LÕTEREKRE ÉS KÜZDÕSPORTOKRA. VENDÉG: HAJDU NÓRA ALELNÖK, EGYÜTT 6:40 - AUTÓSBARÁT INTÉZKEDÉSEKKEL INDULT AZ ÉV A SZTRÁDÁKON. VENDÉG: KOVÁCS KÁZMÉR, A MAGYAR AUTÓKLUB JOGI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE 8:30 - PERON. VENDÉG: KUNHALMI ÁGNES BUDAPESTI ELNÖK, MSZP CSOPORTOS LÉTSZÁMLEÉPÍTÉST HAJTHAT VÉGRE A KÖZSZFÉRÁBAN A VÁLASZTÁS UTÁN A KORMÁNY - MAGYAR NEMZET. A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM CÁFOLTA A LAP ÉRTESÜLÉSÉT. NEMZETBIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTÕSÉGÛ ÜGGYÉ NYILVÁNÍTOTTA A HONVÉDELMI SPORTKÖZPONTOK ÉPÍTÉSÉT A KORMÁNY - BAON.HU. ORSZÁGSZERTE 16 VÁROSBAN ÉPÜL HONVÉDELMI SPORTKÖZPONT 2018-BAN, BAJÁN ÉS KECSKEMÉTEN IS. EGYÜTT: NE MILITARIZÁLJA A TÁRSADALMAT AZ ADÓFIZETÕK PÉNZÉBÕL A FIDESZ-KORMÁNY! LEVÉLBEN KÉR PÉNZT A NAPOKBAN A FIDESZ-SZAVAZÓKTÓL ORBÁN VIKTOR - 444.HU. A KORMÁNYPÁRTOK ELMONDÁSA SZERINT A BEFOLYÓ ÖSSZEGET A SOROS GYÖRGY ELLENI VÉDEKEZÉSRE FORDÍTANÁK. ZÁR ALÁ VETTE A SZCIENTOLÓGUSOK VÁCI ÚTI SZÉKHÁZÁT A NAV. MEGALÁZÓNAK TARTJÁK A BKV-DOLGOZÓK A CÉG 12%-OS BÉREMELÉSI AJÁNLATÁT - ÁLLÍTJA A BKV EGYIK ÉRDEKKÉPVISELETE. KIFOGÁST NYÚJTOTT BE AZ EGYIK OROSZ GYÁRTÓ A ROSZATOMNÁL, AMIÉRT MÛSZAKI OKOKRA HIVATKOZVA KIZÁRTÁK PAKS II. EGYIK LEGNAGYOBB TENDERÉBÕL. ÁRNYÉKKORMÁNYT ALAKÍTANAK VOLT BALOLDALI ÉS JOBBOLDALI MINISZTEREK - 168 ÓRA. A "VÁLASSZUNK! 2018" ELNEVEZÉSÛ CSOPORT SEGÍTENE AZ ELLENZÉKNEK EGY KÖZÖS VÁLASZTÁSI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁBAN. "KÉZZEL FOGHATÓ" ELÕNYÖKET ÍGÉR A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK KORMÁNYRA KERÜLÉSE ESETÉN A JOBBIK. JANUÁR 1-JÉTÕL ÚJABB 5 SZÁZALÉKKAL EMELKEDIK A KATONÁK ILLETMÉNYE. VÁLTOZIK TÖBB, A CSALÁDOKAT ÉRINTÕ JOGSZABÁLY: EMELIK PL. A GYED-ET ÉS NÕ A KÉTGYERMEKESEK CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNYE IS. ÁTLAGOSAN 3 SZÁZALÉKKAL DRÁGULNAK A POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK JANUÁR 16-TÓL. ÚJBÓL EMBERRE TÁMADT EGY MEDVE A SZÉKELYFÖLDI HARGITA MEGYÉBEN. FÉL NAPRA BLOKKOLTÁK EGY AFD-KÉPVISELÕ TWITTER-FIÓKJÁT, AMIÉRT NEKIMENT A KÖLNI RENDÕRSÉG ARAB NYELVÛ ÚJÉVI ÜDVÖZLETÉNEK. ÉSZAK-KOREA TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOKON VALÓ RÉSZVÉTELÉRÕL KEZDEMÉNYEZETT TÁRGYALÁST PHENJANNAL A DÉL-KOREAI KORMÁNY. AZ ÉSZAK-KOREAI DIKTÁTOR KÖZÖLTE: HAJLANDÓ A PÁRBESZÉDRE, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKAT AZONBAN ÚJRA HÁBORÚVAL FENYEGETTE MEG. NEKIMENT PAKISZTÁNNAK DONALD TRUMP ELSÕ ÚJÉVI TWITTER-ÜZENETÉBEN. TRUMP: TARTHATATLAN, HOGY ISZLÁMÁBÁD TERRORISTÁKNAK NYÚJT BÚHÓVEHELYET, MIKÖZBEN TÍZMILLIÁRD DOLLÁROS TÁMOGATÁST KAP AZ USÁ-TÓL. AZ ÜZENET MIATT A PAKISZTÁNI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM BEKÉRETTE AZ AMERIKAI NAGYKÖVETET. AMERIKAI LAP: AZ ELMÚLT EGY ÉVBEN KÖZEL KÉTEZER ESETBEN TETT HAMIS VAGY FÉLREVEZETÕ KIJELENTÉST AZ AMERIKAI ELNÖK. A LAP SZERINT TRUMP NAPONTA ÁTLAGOSAN TÖBB MINT ÖTSZÖR HAZUDIK NYILVÁNOSAN. LEGÁLISSÁ VÁLT IDÉNTÕL A MARIHUÁNA ÁRUSÍTÁSA NEM ORVOSI CÉLRA IS KALIFORNIA ÁLLAMBAN. UGANDÁBAN MEGSZÜNTETTÉK AZ ELNÖKKÉ VÁLASZTHATÓSÁG KORHATÁRÁT KORLÁTOZÓ TÖRVÉNYT. MEGÖLTEK EGY RENDÕRT A TÜNTETÕK IRÁNBAN, A KORMÁNYELLENES MEGMOZDULÁSOKNAK MÁR 22 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN, TÖBBSÉGÜK DEMONSTRÁLÓ. LEGKEVESEBB 29 CIVIL, KÖZTÜK 9 GYEREK MEGHALT A SZÍRIAI KORMÁNYERÕK ÉS ELLENZÉKI FEGYVERESEK ÖSSZECSAPÁSAIBAN KELET-GÚTA TÉRSÉGÉBEN. A SZÉLSÕSÉGES TÁLIBOKKAL FOLYTATOTT TÛZHARCBAN ÉLETÉT VESZTETTE EGY AMERIKAI KATONA KELET-AFGANISZTÁNBAN. KÉT GÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT A 811-ES ÚTON LOVASBERÉNYNÉL, EGY EMBER MEGHALT, AZ UTAT LEZÁRTÁK. HALÁLRA GÁZOLT EGY GYALOGOST EGY KISTEHERAUTÓ A 83-AS ÚTON, A KORONCÓRA VEZETÕ ÚT KÖZELÉBEN. SZILVESZTER NAPJÁN MEGHALT A DECEMBER KÖZEPÉN METIL-ALKOHOL-MÉRGEZÉST SZENVEDETT EGYIK BETEG. VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT AUTÓ MIATT NEM VOLT ÁRAM 40 KAMONDI HÁZBAN. ELÕZETES SZÓVÁLTÁST KÖVETÕEN MEGÖLTE BARÁTNÕJÉT EGY 29 ÉVES FÉRFI SZEGEDEN. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓBUSZ ÉS EGY SZEMÉLYAUTÓ A PEST MEGYEI RÁD KÖZSÉG BELTERÜLETÉN, AZ AUTÓ SOFÕRJE MEGHALT.