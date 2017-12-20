2017. december 20.,
szerda, Teofil napja

Hetes cikkely

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2017. december 20., szerda 18:30, frissítve: szerda 20:26

Az Európai Bizottság megindította a hetes cikkely szerinti eljárást Varsóval szemben. Az EB szerint a lengyel igazságügyi törvény sérti a jogállamiságot. A példátlan uniós eljárásról Arató László brüsszeli tudósítónkat kérdeztük.

 

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