Helyzetértékelés

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2018. január 4., csütörtök 19:20, frissítve: csütörtök 19:52

Minden korábbinál jobban összekeveredett az országban a valóság és a látszat; ezt írta tavalyi évértékelőjében a Professzorok Batthyány Köre. A konzervatív tudósokból álló csoport több kritikát is megfogalmazott a kormány tevékenységével kapcsolatban. Kérdés azonban, hogy egy év elteltével, a választási kampány kezdetén hogyan látja az ország és a közügyek helyzetét az 1995-ben létrejött tömörülés. Vendégünk volt Náray-Szabó Gábor, a Professzorok Batthyány Körének vezetője.

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