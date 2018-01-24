2018. január 25.,
csütörtök, Pál napja

Hazugságok

Hír TV

2018. január 24., szerda 19:30, frissítve: szerda 19:54

Belefullad a kormány a hazugságokba saját menekültpolitikáját illetően – állítja a Jobbik. A stúdióban volt Toroczkai László.

 

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