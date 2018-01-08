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2018. január 8., hétfő 19:15

Döntött a számvevőszék, a Jobbiknak 15 napja van befizetni 331 millió forintot. Arról, hogy három hónappal a választások előtt mit jelent ez, Volner János, a párt frakcióvezetője beszélt.

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