2018. január 4.,
csütörtök, Titusz, Leona napja

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2018. január 3., szerda 18:00, frissítve: szerda 23:10

Tiltakozik az iskolákba tervezett honvédelmi intézkedési terv ellen a Tanítanék. Sulyok Blankát, a mozgalom képviselőjét kérdeztük.

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