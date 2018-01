5:50 CSÜTÖRTÖKÖN IS REGGELI JÁRAT, A MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA 6.30 - BIZOTTSÁG ELÕTT A „TITKOS” MIGRÁNSOK ÜGYE - VENDÉG: MIRKÓCZKI ÁDÁM SZÓVIVÕ, JOBBIK 6.40 - ALULJÁRÓBAN ÉJSZAKÁZOTT AZ EGYÜTT ELNÖKSÉGE - VENDÉG: JUHÁSZ PÉTER ELNÖK, EGYÜTT 8.30 - A PERONON DEMETER MÁRTA, AZ LMP ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJE ELLEHETETLENÍTHETI AZ ELLENZÉKI PÁRTOK KOORDINÁLT INDULÁSÁT A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATA. A TESTÜLET ÚGY DÖNTÖTT, HOGY TÖRÖLNI KELL EGY PÁRT ORSZÁGOS LISTÁJÁT, HA A JELÖLTEK SZÁMA 27 ALÁ CSÖKKEN. DEUTSCH TAMÁS ÉS SZÁJER JÓZSEF IS MEGSZAVAZTA AZ AZT A HATÁROZATOT, AMI ELLEN TILTAKOZIK ITTHON A KORMÁNY. AZ EP-HATÁROZAT SZERINT FELSZÓLÍTJÁK A TAGÁLLAMOKAT, HOGY MÛKÖDJÖN EGYÜTT CIVIL SZERVEZETEKKEL A MENEKÜLTEK ÉRDEKÉBEN. SCHÖPFLIN GYÖRGY A FIDESZ EP-KÉPVISELÕJE ÚGY REAGÁLT, HOGY NEM TUDTA MIRÕL IS SZAVAZ. AZ AMNESTY SZERINT A STOP SOROS TÖRVÉNYCSOMAG HAZUG, ÖNKÉNYES ÉS KÁROS 444.HU. MESTERHÁZY ATTILA KÉSZ VOLNA VISSZALÉPNI KÉSZ ZOLTÁN JAVÁRA ATV.HU. JANUÁR 30-ÁN TARTJÁK AZ ORSZÁGGYÛLÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉT, AMELYEN A KORMÁNYT KÉRDEZNÉK A BEFOGADOTT MENEKÜLTEKRÕL. ORBÁN VIKTOR A RENDKÍVÜLI ÜLÉS NAPJÁN BÉCSBE UTAZIK, HOGY TALÁLKOZZON AZ OSZTRÁK KORMÁNYFÕVEL. A JOBBIK SZERINT A KORMÁNYPÁRTOK MEGPRÓBÁLJÁK ELLEHETETLENÍTENI A PARLAMENTI MUNKÁT. DK: A FIDESZ 50 EZER MIGRÁNST FOGADOTT BE. A FÕPOLGÁRMESTER TÁRGYALHAT A KORMÁNNYAL A BÁLNA ELADÁSÁRÓL A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS FELHATALMAZÁSA ALAPJÁN. A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS EGYHANGÚLAG TÁMOGATTA A BKV ZRT. MUNKAVÁLLALÓINAK IDEI BÉRFEJLESZTÉSÉT. HIVATALI VESZTEGETÉS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS GYANÚJÁVAL FELJELENTÉST TETT KÓSA LAJOS FELESÉGÉNEK CÉGÜGYE MIATT HADHÁZY ÁKOS. TOVÁBBRA SEM ÁLL BE MELLÁR TAMÁS MÖGÉ AZ LMP PÉCSETT. ISMÉT MÓDOSÍTOTT A KÖZBESZERZÉSI RENDSZER MÛKÖDÉSÉN A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS. AZ ÁSZ HIÁNYOSSÁGOKAT TÁRT FEL NEM ÁLLAMI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK ELLENÕRZÉSEKOR. A JOGERÕS ÍTÉLET ELLENÉRE, NEM ADJA KI A MÛKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOKAT AZ ERZSÉBET UTALVÁNYOKAT FORGALMAZÓ CÉG. AZ EMMI TÁJÉKOZTATÁSA SZERINT INFLUENZAJÁRVÁNY VAN MAGYARORSZÁGON. 50%-OS BÉREMELÉST ÉS BÉRKORREKCIÓT SZERETNÉNEK A KÖZMÛVELÕDÉSI DOLGOZÓK. SZIJJÁRTÓ: JOGI GARANCIA KELL ARRA, HOGY AZ UKRÁN KORMÁNY KONZULTÁL A KÁRPÁTALJAI MAGYAROKKAL. A NÕKRÕL, A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLÕSÉGRÕL ÉS AZ ÉGHAJLATI IGAZSÁGOSSÁGRÓL FOGADOTT EL HATÁROZATOT AZ EP. A NÉMETEK ALIG EGYHARMADA TÁMOGATJA A NAGYKOALÍCIÓ FOLYTATÁSÁT. A KORÁBBAN LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖK, NEM ZÁRTA KI, HOGY VISSZATÉR SPANYOLORSZÁGBA. ÕRIZETBE VETTEK LENGYELORSZÁGBAN ÖT EMBERT, AKIK HITLER SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTÉK. AZ AMERIKAI ÉS AZ OROSZ KÜLÜGYMINISZTER SZÍRIÁRÓL, ÉSZAK-KOREÁRÓL ÉS UKRAJNÁRÓL EGYEZTETETT. UKRAJNA: OROSZORSZÁG A KRÍM UTÁN MÉG LEGALÁBB HÉT UKRAJNAI MEGYÉT KÉSZÜLT ELFOGLALNI. PUTYIN BEJELENTETTE AZ ÚJ TÍZÉVES FEGYVERKEZÉSI PROGRAM ELFOGADÁSÁT. TÖBB SVÁJCI VÁROSBAN IS TILTAKOZTAK DONALD TRUMP PÉNTEKRE TERVEZETT LÁTOGATÁSA ÉS ELÕADÁSA ELLEN. 175 ÉV BÖRTÖNT KAPOTT AZ AMERIKAI TORNÁSZOKAT ZAKLATÓ ORVOS. MEGHÍVTA MAGÁHOZ DONALD TRUMP EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖKÖT. NÉMETORSZÁGBAN IS ERÕDÖSÖDIK A TÖRÖK-KURD FESZÜLTSÉG ANKARA SZÍRIAI BEAVATKOZÁSA ÓTA. SZÍRIÁBÓL KILÕTT RAKÉTÁK CSAPÓDTAK A TÖRÖK KILIS VÁROSBA, EGY EMBER MEGHALT, 13-AN MEGSEBESÜLTEK. ERDOGAN: EDDIG 268 "TERRORISTÁT ÁRTALMATLANÍTOTTAK" AZ AFRÍNI HADMÛVELETBEN. ENSZ: LEGKEVESEBB ÖTEZREN MENEKÜLTEK EL OTTHONUKBÓL AFRÍNBAN. POKOLGÉPES MERÉNYLETET KÖVETTEK EL A LÍBIAI BENGÁZIBAN, A ROBBANTÁSOKBAN 35-EN HALTAK MEG. FEGYVERESEK TÁMADTÁK MEG EGY NEMZETKÖZI SEGÉLYSZERVEZET IRODÁJÁT KELET-AFGANISZTÁNBAN, LEGKEVESEBB 11-EN MEGSÉRÜLTEK. FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK: ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA KERÜLT A RÁKOSKERESZTÚRI GYILKOSSÁG GYANÚSÍTOTTJA. TRAKTORBALESETBEN HALT MEG EGY EMBER A CSONGRÁD MEGYEI BALÁSTYA KÜLTERÜLETÉN. MEGKEZDÕDÖTT AZ OSZTÁLYTÁRSUK KULACSÁBA PENGEDARABOKAT CSEMPÉSZÕ DIÁKOK BÜNTETÕPERE A BÉKÉSCSABAI JÁRÁSBÍRÓSÁGON. FOLYTATÓDOTT A 71 MIGRÁNS HALÁLÁT OKOZÓ PARNDORFI EMBERCSEMPÉSZÉSI ÜGY TÁRGYALÁSA A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉKEN. JÓSNAK ADTA KI MAGÁT, ÉS FENYEGETÉSSEL SZERZETT PÉNZT KÉT FÉRFI ZALÁBAN.