2018. január 17.,
szerda, Antal, Antónia napja

Forradalom?

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2018. január 16., kedd 19:25, frissítve: kedd 19:29

Handó Tünde legnagyobb kritikusai is bekerültek az őt ellenőrző testületbe. Az új Országos Bírói Tanácsról Sándor Zsuzsa volt bíróval beszélgettünk.

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