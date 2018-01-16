2018. január 17.,
szerda, Antal, Antónia napja

Fidesz-lista

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2018. január 16., kedd 19:30, frissítve: kedd 19:30

Véglegesítette névsorát a Fidesz. A kormánypárt ma közzétett egyéni képviselőjelöltjeinek névsorát Mikecz Dániel politológussal elemeztük.

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