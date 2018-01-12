2018. január 13.,
szombat, Veronika napja

Fenyegetés

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2018. január 12., péntek 19:05, frissítve: péntek 19:52

Akasztással fenyegette a székelyeket a román miniszterelnök. A külügyminiszter bekérette a román nagykövetet. Vendégünk Szávay István jobbikos országgyűlési képviselő.

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