2017. október 23.,
hétfő, Gyöngyi napja

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Felvonulás

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2017. október 23., hétfő 19:05

Fáklyás felvonulásuk után kapcsoltuk Farkas Gergelyt, a Jobbik ifjúsági tagozatának elnökét.

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