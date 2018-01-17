2018. január 18.,
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2018. január 17., szerda 18:58, frissítve: szerda 20:15

Egyre kevesebb a diplomás magyar fiatal, hiába trükközik a kormány a számokkal. A Newsroom vendége volt Bakonyi László, a Zsigmond Király Egyetem főtitkára.

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