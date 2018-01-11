2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

Egyeztetés

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2018. január 11., csütörtök 19:25, frissítve: csütörtök 20:32

Ma tartják a német nagykoalíciós tárgyalások utolsó fordulóját. Angela Merkelnek nehéz dolga van. Megszületik-e a megállapodás a szociáldemokraták és a CDU–CSU között? Berlinből kapcsoltuk tudósítónkat.

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