2017. december 13.,
szerda, Luca, Otília napja

Egyezkedés

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2017. december 13., szerda 19:03, frissítve: szerda 21:08

Ma kezdődött a nagykoalíciós tárgyalás Németországban. Angela Merkel minél hamarabb kormányt akar alakítani, ezért kedvezményeket adhat a szociáldemokratáknak. Berlinből kapcsoltuk tudósítónkat, Diseri Dórát.

 

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