REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL, A MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA. FÕBB TÉMÁINK: 6.30 - ÁTLAG 15%-OS DRÁGULÁST HOZTAK AZ ÚJ KGFB-TARIFÁK. VENDÉG: GILYÉN ÁGNES KOMMUNIKÁCIÓS FÕOSZTÁLYVEZETÕ, MABISZ. 6.40 - KORMÁNYZATI EMBERKÍSÉRLETNEK TARTJA A JOBBIK AZ ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TERET. VENDÉG: LUKÁCS LÁSZLÓ FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTES, JOBBIK. 7.40 - ÚJ SZÖVETSÉGI KAPITÁNY A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT ÉLÉN. VENDÉG: RADVÁNYI BENEDEK ÉS KÁLNOKI KIS ATTILA ÚJSÁGÍRÓ. 8.30 - A PERONON: UNGÁR PÉTER ELNÖKSÉGI TAG, LMP. TARLÓS ISTVÁN: HÉTFÕN ZÁRJÁK LE A 3-AS METRÓVONAL ÉSZAKI SZAKASZÁT ÚJPEST-KÖZPONTTÓL A LEHEL TÉRIG. A HAT ÁLLOMÁS FELÚJÍTÁSA VÁRHATÓAN EGY ÉVIG TART, ESTÉNKÉNT ÉS HÉTVÉGENKÉNT A TELJES VONALON PÓTLÓBUSZOK JÁRNAK. HETEKEN BELÜL BEZÁRHATJÁK AZ ORSZÁG EGYETLEN, FELNÕTT BETEGEKET ÁPOLÓ HOSPICE HÁZÁT. SZABÓ TÍMEA MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYT NYÚJT BE, HOGY A RENDKÍVÜLI TARTALÉKBÓL CSOPORTOSÍTSANAK ÁT 100 M FT-OT A HOSPICE HÁZ FENNTARTÁSÁRA. AZ NVB MEGTAGADTA UNGÁR PÉTER PAKSI BERUHÁZÁSSAL KAPCSOLATOS NÉPSZAVAZÁSI KÉRDÉSEINEK HITELESÍTÉSÉT. NYILVÁNOSSÁGRA KELL HOZNIA AZ MVM-NEK, HOGY MIRE ADOTT TÖBB MINT 500 M FT-OT A CIVIL ÖSSZEFOGÁS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYNAK. A JOBBIK SZERINT A HATÓSÁGOK AZ AZERI KORRUPCIÓGYANÚS PÉNZEKKEL KAPCSOLATOS ÜGY ELKENÉSÉRE JÁTSZANAK. MINDEN KÖZFINANSZÍROZOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓNAK HASZNÁLNIA KELL AZ ELEKTROMOS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERT. JOBBIK: A KORMÁNY EGY ALIG MÛKÖDÕKÉPES HÁLÓZATBA CSATLAKOZTATVA HAZÁRDÍROZIK EMBEREK MILLIÓINAK SZEMÉLYES ADATAIVAL. MEDIÁN: HAT ÉS FÉL ÉV UTÁN ISMÉT 40 SZÁZALÉKON A FIDESZ A TELJES NÉPESSÉG KÖRÉBEN. NÉGY FORINTTAL DRÁGULT AZ ÜZEMANYAG, A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI ÁRA 351, A GÁZOLAJÉ 362 FT-RA NÕTT. NEMZETKÖZI ELFOGATÓPARANCSOT ADOTT KI A JELENLEG BELGIUMBAN TARTÓZKODÓ MENESZTETT KATALÁN ELNÖKRE A SPANYOL ÁLLAMÜGYÉSZ. ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZETT NYOLC VOLT KATALÁN KORMÁNYTAGOT A BÍRÓSÁG. LÖVÖLDÖZÉS VOLT EGY BRÉMAI SZUPERMARKETBEN, EGY EMBER SÚLYOSAN MEGSEBESÜLT. AZ ELKÖVETÕ ELMENEKÜLT, NAGY ERÕKKEL KERESIK. AZ ISZLÁM ÁLLAM 283 TAGJÁT VETTÉK ÕRIZETBE A TÖRÖK HATÓSÁGOK OKTÓBER 22. ÉS NOVEMBER 1. KÖZÖTT. VÁDAT EMELTEK NEW YORKBAN A KEDDI GÁZOLÁSOS MERÉNYLET ÜZBÉG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ ELKÖVETÕJE ELLEN. A TÁMADÁSBAN NYOLC EMBER MEGHALT, TÖBBEN SÚLYOSAN MEGSEBESÜLTEK. A FÉRFIT AKÁR HALÁLRA IS ÍTÉLHETIK. 22-RE EMELKEDETT A KAZÁNROBBANÁS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA EGY INDIAI HÕERÕMÛBEN, SZÁZAN MEGSÉRÜLTEK. 700 MÉTERREL MEGEMELTÉK A NEMZETKÖZI ÛRÁLLOMÁS PÁLYÁJÁNAK MAGASSÁGÁT EGY OROSZ ÛRHAJÓ VISSZATÉRÉSE ÉS EGY MÁSIK FELBOCSÁTÁSA MIATT. LEMONDOTT SIR MICHAEL FALLON BRIT VÉDELMI MINISZTER, INDOKLÁSA SZERINT „VISELKEDÉSE NEM FELELT MEG AZ ELVÁRÁSOKNAK". BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYT NYÚJTOTTAK BE A HORVÁT KORMÁNY ELLEN AZ ELLENZÉKI PÁRTOK AZ AGROKOR CÉG MIATT. ANDREJ BABIS, A CSEH VÁLASZTÁSOKON GYÕZTES ANO MOZGALOM ELNÖKE OLYAN KORMÁNYT AKAR FELÁLLÍTANI, AMELY AKTÍVAN RÉSZT VESZ AZ EU MEGREFORMÁLÁSÁBAN. ENSZ: TÖBB MINT HÉTSZÁZ CIVILT ÖLT MEG AZ ISZLÁM ÁLLAM MOSZUL OSTROMA SORÁN. MEGEGYEZETT EGYMÁSSAL A MÉRSÉKELT FATAH ÉS A RADIKÁLIS HAMÁSZ, A GÁZAI ÖVEZETI ÁTKELÕKET A PALESZTIN HATÓSÁG ELLENÕRZI. AUTÓ ÉS TEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT A 35-ÖS FÕÚTON SAJÓSZÖGEDNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. PERÚJÍTÁSI NYOMOZÁST RENDELT EL A FÕVÁROSI ÍTÉLÕTÁBLA AZ 1998-AS ARANYKÉZ UTCAI ROBBANTÁS ÜGYÉBEN. BRFK: HALÁLRA GÁZOLT EGY FÉRFIT A H7-ES CSEPELI HÉV A RÁKÓCZI HÍDNÁL. 151 KG LEJÁRT ÉLELMISZERT FOGLALT LE A NÉBIH EGY HAJDÚSZOBOSZLÓI 4 CSILLAGOS HOTEL ÉTTERMÉBEN. 18 ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉST KAPOTT EGY 89 ÉVES CSEMÕI FÉRFI GYILKOSA, 3 VÁDLOTT-TÁRSÁT FEGYHÁZ-, PÉNZ- ÉS FOGHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK. KIGYULLADT EGY HÁZ EGYIK HELYISÉGE KOCSÉRON, EGY EMBER MEGHALT FÜSTMÉRGEZÉSBEN.