Dolgoznának

2017. november 1.,
szerda, Marianna napja

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2017. november 1., szerda 19:20

Ne legyen ünnepnap december 24-e! – Ez a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének álláspontja. Dávid Ferenc főtitkárt vártuk a stúdióba.

 

Dávid FerencVOSZdecember 24.Newsroom

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