Dezinformáció

ELMARAD AZ MSZP DECEMBER 9-ÉRE TERVEZETT KONGRESSZUSA. ERRÕL A PÉNTEK DÉLELÕTTI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN DÖNTÖTT AZ ELLENZÉKI PÁRT.
KUNHALMI ÁGNES LESZ AZ MSZP VÁLASZTÁSI PROGRAMJÁNAK ARCA HVG.HU.
MORVAI KRISZTINA A JOBBIK EP-KÉPVISELÕJE KÖZLEMÉNYBEN JELENTETTE BE, HOGY 2019-BEN BEFEJEZI POLITIKAI PÁLYAFUTÁSÁT.
ORBÁN VIKTOR SZERINT A SOROS-HÁLÓZAT BENEVEZETT A MAGYAR VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBA, PÁRTSZERÛEN MÛKÖDIK, MEGERÕSÍTI MAJD A CIVIL SZERVEZETEKET.
HOLLIK ISTVÁN, KDNP: SOROS GYÖRGY NYÍLTAN BESZÁLLT A VÁLASZTÁSI KÜZDELEMBE.
A NYÍLT TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY SZERINT MÉLTATLAN, AMIT A MAGYAR KORMÁNY SOROS GYÖRGGYEL MÛVEL.
CSONTOS CSABA SZÓVIVÕ: ÚGY ÁLLÍTJÁK BE, MINTHA SOROS NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENTENE, DE AZT NEM MONDJÁK EL, HOGY EZ ALATT PONTOSAN MIT ÉRTENEK.
SOROS GYÖRGY: MOST A RENDSZER JOBBAN ELNYOMJA AZ EMBEREKET, MINT AZ OROSZ MEGSZÁLLÁS ALATT.
ORBÁN VIKTOR: MÁSODLAGOS, HOGY FORINTBAN MEGTÉRÜL-E VALAHA A BELGRÁDI VASÚT MÉREGDRÁGA FELÚJÍTÁSA, MERT A BERUHÁZÁS FELEMELI MAGYARORSZÁGOT.
VÁLTOZÓ MÉRTÉKÛ LESZ A NYUGDÍJEMELÉS JANUÁRTÓL; A JÁRANDÓSÁGOK 3 - 3,8 SZÁZALÉKKAL NÕNEK, ATTÓL FÜGGÕEN, HOGY MIKOR ÁLLAPÍTOTTÁK MEG A JOGOSULTSÁGOT.
IDÉN TÖBB MINT 8 MILLIÓ FORINT HALVÉDELMI BÍRSÁGOT SZABOTT KI A NÉBIH, EZ DUPLÁJA A TAVALYINAK; EDDIG 15 EZER HORGÁSZT ELLENÕRIZTEK.
MEGALAKULT A RENDVÉDELMI SZERVEK MÛKÖDÉSÉT VIZSGÁLÓ ÁRNYÉKBIZOTTSÁG A JOBBIK, AZ LMP ÉS TÖBB FÜGGETLEN KÉPVISELÕ RÉSZVÉTELÉVEL.
DEMETER MÁRTA (LMP) SZERINT A BIZOTTSÁGRA SZÜKSÉG VAN, MERT A KORMÁNY RENDSZERESEN HIVATKOZIK NEMZETBIZTONSÁGI ÜRÜGYRE VAGY TERRORVESZÉLYRE.
NOVEMBER VÉGÉIG 15-EN FAGYTAK MEG A HIDEGBEN, EBBÕL 5-EN FÛTETLEN LAKÁSUKBAN - EZT A MAGYAR SZOCIÁLIS FÓRUM ELNÖKE MONDTA A HÍR TV REGGELI MÛSORÁBAN.
2018 MÁRCIUSÁTÓL ZAJRENDELET LÉPHET ÉLETBE A MARGITSZIGETEN. A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS JÖVÕ HÉTEN DÖNT A TERVEZETRÕL.
ELFOGADTÁK AZ EU JÖVÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT; TÖBB PÉNZ JUT A FIATALOK ÉS A KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA, KUTATÁS-FEJLESZTÉSRE ÉS AZ ERASMUS PROGRAMRA IS.
NEM ZÁRTA KI A NAGYKOALÍCIÓ LEHETÕSÉGÉT A NÉMET SZOCIÁLDEMOKRATÁK VEZETÕJE, MARTIN SCHULZ HÉTFÕN TANÁCSKOZIK ERRÕL A PÁRTELNÖKSÉGGEL.
A NÉMET KERESZTÉNYDEMOKRATÁK KÉSZEK FELTÉTEL NÉLKÜL ÕSZINTE TÁRGYALÁSOKAT KEZDENI EGY STABIL KORMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL A SZOCIÁLDEMOKRATÁKKAL.
ROBBANÓSZERKEZETET TALÁLTAK EGY KARÁCSONYI VÁSÁRON A NÉMETORSZÁGI POTSDAMBAN.
UKRAJNA ADÓS MARADT TÖBB VÁLLALT ÍGÉRETÉVEL, EZÉRT BRÜSSZEL ÚGY DÖNTÖTT, HOGY NEM FOLYÓSÍTJA KIJEVNEK AZ 1,8 MRD DOLLÁROS SEGÉLYCSOMAG UTOLSÓ RÉSZLÉTÉT.
BELSÕ VIZSGÁLATOT RENDELT EL A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK SLOBODAN PRALJAK ÜGYÉBEN, AKI KÉT NAPPAL EZELÕTT ÖNGYILKOSSÁGOT KÖVETETT EL A BÍRÓSÁGON.
AZ ISZLÁM ÁLLAM DZSIHADISTA TERRORSZERVEZET ÚJABB 62 FELTÉTELEZETT TAGJÁT VETTE ÕRIZETBE A TÖRÖK RENDÕRSÉG, AZ ELÕÁLLÍTOTTAK MINDEGYIKE KÜLFÖLDI.
FEGYVERESEK TÁMADTAK EGY MEZÕGAZDASÁGI ISKOLA DIÁKJAIRA A PAKISZTÁNI PESAVÁRBAN, KILENC EMBER, KÖZTÜK ÖT DIÁK MEGHALT, 37 MEGSEBESÜLT.
A MERÉNYLETET A TEHRIK-E-TALIBÁN PAKISZTÁN NEVÛ TÁLIB CSOPORT KÖVETTE EL, SZÓVIVÕJE SZERINT A TITKOSSZOLGÁLATOK REJTETT IRODÁJÁN ÜTÖTTEK RAJTA.
ARGENTÍNA BEFEJEZI A KÉT HETE ELTÛNT SAN JUAN 44 FÕS LEGÉNYSÉGÉNEK KIMENTÉSÉRE TETT KÍSÉRLETEKET, DE A TENGERALATTJÁRÓT TOVÁBB KERESIK.
VÁDAT EMELTEK HAMIS TANÚZÁS MIATT MICHAEL FLYNN, DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK VOLT NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCSADÓJA ELLEN.
NÉMETORSZÁG KORLÁTOZZA DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATAIT ÉSZAK-KOREÁVAL, AZ ÚJABB RAKÉTAKÍSÉRLET MIATT EGY DIPLOMATÁT HÍVNAK VISSZA, A NAGYKÖVET MARAD.
MÁSFÉL ÉV MÚLVA, 2019. ÁPRILIS VÉGÉN MOND LE A JAPÁN CSÁSZÁR KÖZÖLTÉK TOKIÓBAN; AKIHITÓT IDÕSEBB FIA, NARUHITO HERCEG KÖVETI A TRÓNON.
SZÁZEZRES TÖMEG ELÕTT MUTATOTT BE MISÉT FERENC PÁPA A MUZULMÁN TÖBBSÉGÛ BANGLADESBEN, A DÉL-ÁZSIAI ORSZÁGBAN UTOLJÁRA 1986-BAN JÁRT PÁPA, II. JÁNOS PÁL SZEMÉLYÉBEN.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGYMÁSSAL KÉT GÉPKOCSI KISLÕDNÉL, A 8-S ÚT AJKA FELÉ VEZETÕ SZAKASZÁN. A BALESETNEK HÁROM KÖNNYEBB SÉRÜLTJE VAN.
18 MILLIÁRD FORINTOS PÉNZMOSÁSI ÜGY BUDAPESTEN; A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG 36 MAFFIÓZÓ ELLEN EMELT VÁDAT, A BANDÁBAN KÜLFÖLDIEK IS VANNAK.
GÁZOLT, MAJD ELHAJTOTT EGY 50 ÉVES FÉRFI SÁRVÁRON, ZALAEGERSZEGEN FOGTÁK EL; KÉT ÁLDOZATA ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT.
ÕRIZETBE VETTÉK AZT 22 ÉVES FÉRFIT, AKI KÕBÁNYÁN, EGY GYALOGÁTKELÕHELYEN ELGÁZOLT EGY IDÕS NÕT; A 70 ÉVES ÁLDOZAT BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE.
GYERMEKPORNOGRÁFIA MIATT NÉGY ÉV BÖRTÖNT KAPOTT EGY 20 ÉVES FEGYVERNEKI FÉRFI, AKI 28, TÖBBNYIRE 18 ÉVNÉL FIATALABB LÁNYT ZSAROLT A FACEBOOKON.
A HÁZIGAZDA OROSZORSZÁG JÚNIUS 14-ÉN SZAÚD-ARÁBIÁVAL TALÁLKOZIK A 2018-AS LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG NYITÓMÉRKÕZÉSÉN.