2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Dezinformáció

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2017. december 1., péntek 19:37, frissítve: péntek 19:43

A magyar választásokat is megpróbálja befolyásolni álhírekkel az orosz propaganda? Egy friss tanulmány szerint kitapintható az orosz befolyás. Vendégünk volt Feledy Botond külpolitikai szakértő.

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