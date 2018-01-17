2018. január 18.,
csütörtök, Piroska napja

Demokrácia

Hír TV

2018. január 17., szerda 19:56, frissítve: szerda 20:04

Magyarországon a leggyengébb a demokrácia az egész Európai Unióban a Freedom House nevű emberi jogi szervezet szerint. Brüsszelből kapcsoltuk tudósítónkat, Arató Lászlót.

Hír TVvissza a címlapra
Freedom HouseArató LászlóNewsroom

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV