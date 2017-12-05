2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Csalódott a Fideszben

Hír TV

2017. december 5., kedd 19:00, frissítve: kedd 20:05

A Jobbik színeiben indul a kardvívó-világbajnok Kovács Tamás. A kétszeres olimpiai bronzérmest parlamenti ambícióiról kérdeztük.

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Kovács TamásJobbikNewsroom

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