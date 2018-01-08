Botránykönyv

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2018. január 8., hétfő 19:35

A Fehér Ház egy tébolyda lett, az amerikai elnök pedig egy nagyra nőtt óvodás – állítják fehér házi források. A Donald Trumpról szóló botránykönyvet Feledy Botonddal elemeztük.

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