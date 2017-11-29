2017. november 29.,
szerda, Taksony napja

Bojkott

Hír TV

2017. november 29., szerda 19:44, frissítve: szerda 19:52

A Magyar Orvosi Kamara bojkottjára hívta fel kollégáit egy fiatal fogorvos, petíciójához rövid idő alatt több százan csatlakoztak. Drajkó Zsombor fogorvost, a Momentum egészségügyi politikusát kapcsoltuk.

 

Hír TVvissza a címlapra
Magyar Orvosi KamaraDrajkó ZsomborMomentumNewsroom

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV