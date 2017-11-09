2017. november 9.,
csütörtök, Tivadar napja

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Betelt a pohár?

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2017. november 9., csütörtök 19:03, frissítve: csütörtök 19:53

Megállítaná a sorosozást az EP néppárti elnöke. Kapcsoltuk Brüsszelből Ujhelyi István EP-képviselőt, aki szerint a magyar nagykövetet is rapportra hívják.

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